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Трансфер Эдерсона в Манчестер Юнайтед. Романо сообщил новые подробности

Англия

МЮ и Аталанта на финальном этапе оформления трансфера

Трансфер Эдерсона в Манчестер Юнайтед. Романо сообщил новые подробности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник:
Фабрицио Романо
Опубликовал: Олег Баглык
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