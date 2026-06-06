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Трансфер Эдерсона в Манчестер Юнайтед. Романо сообщил новые подробности
МЮ и Аталанта на финальном этапе оформления трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine
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