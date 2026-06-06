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Звезда Ливерпуля может перейти к бывшему тренеру Шахтера
Футболист хочет сменить обстановку
Getty Images/Global Images Ukraine
Коди Гакпо не меняет своего решения. Нидерландец по-прежнему намерен покинуть "Ливерпуль", и у него появился шанс остаться в Премьер-лиге. Игрок красных может перейти в "Тоттенхэм", сообщает SoccerNews.nl.
Главный тренер лондонской команды Роберто Де Дзерби настаивает на том, чтобы "шпоры" приобрели вингера Ливерпуля. Экс-наставник донецкого "Шахтера" давно восхищается 27-летним футболистом.
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В прошлом сезоне Гакпо провел 52 матча в составе "Ливерпуля". Нидерландец забил девять мячей, а также отдал столько же голевых передач.
Контракт футболиста с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2030 года. Портал Тransfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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