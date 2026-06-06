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Первый трансфер Ираолы под угрозой: Ливерпуль пытается перехватить защитника за 50 миллионов
Ираола определился с главной трансферной целью на лето
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" начал активные поиски нового лидера в оборонительные редуты команды. Приоритетной целью для мерсисайдцев стал 24-летний французский центральный защитник "Бернли" Максим Эстев, призванный заменить Ибраиму Конате, который покинул клуб.
Талантливый левоногий защитник очень высоко ценится экспертами, а его трансферная стоимость сейчас оценивается примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Способности игрока невероятно импонируют Андони Ираоле, который видит в нём ключевое усиление, однако теперь планы тренера оказались под большим вопросом.
Оформить этот переход "Ливерпулю" или другим претендентам будет крайне непросто, ведь ситуация на рынке накаляется до предела. В преддверии возможной трансферной битвы за француза также внимательно следят "Челси", "Эвертон" и "Кристал Пэлас". Кому именно удастся спутать карты конкурентам и выиграть ожесточённую гонку за перспективного защитника — остаётся главной интригой трансферного окна.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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