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Первый трансфер Ираолы под угрозой: Ливерпуль пытается перехватить защитника за 50 миллионов

Англия

Ираола определился с главной трансферной целью на лето

Первый трансфер Ираолы под угрозой: Ливерпуль пытается перехватить защитника за 50 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" начал активные поиски нового лидера в оборонительные редуты команды. Приоритетной целью для мерсисайдцев стал 24-летний французский центральный защитник "Бернли" Максим Эстев, призванный заменить Ибраиму Конате, который покинул клуб.

Талантливый левоногий защитник очень высоко ценится экспертами, а его трансферная стоимость сейчас оценивается примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Способности игрока невероятно импонируют Андони Ираоле, который видит в нём ключевое усиление, однако теперь планы тренера оказались под большим вопросом.

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Оформить этот переход "Ливерпулю" или другим претендентам будет крайне непросто, ведь ситуация на рынке накаляется до предела. В преддверии возможной трансферной битвы за француза также внимательно следят "Челси", "Эвертон" и "Кристал Пэлас". Кому именно удастся спутать карты конкурентам и выиграть ожесточённую гонку за перспективного защитника — остаётся главной интригой трансферного окна.

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АПЛ Ливерпуль Максим Эстев
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Олег Андрусив
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