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Чистка Де Дзерби в Тоттенхэме: тренер избавится от хорватского таланта ради двух защитников АПЛ

Англия

Де Дзерби начинает масштабную перестройку оборонительной линии

Чистка Де Дзерби в Тоттенхэме: тренер избавится от хорватского таланта ради двух защитников АПЛ

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"Тоттенхэм" под руководством Роберто Де Дзерби готовится к серьёзным кадровым изменениям перед стартом нового сезона. Итальянский наставник активно взялся за перестройку состава, и первой "жертвой" этой реформы может стать молодой хорватский защитник Лука Вушкович. Де Дзерби намерен подтолкнуть игрока к трансферу уже этим летом.

Главная причина такого решения — желание итальянца укрепить оборонительные редуты "шпор" более опытными исполнителями. Продажа или аренда Вушковича позволит лондонцам освободить место для новых приобретений. Сообщается, что тренер столичной команды уже определил приоритетные трансферные цели на рынке.

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Главными кандидатами на переход в стан "Тоттенхэма" стали Ян Паул ван Хекке из "Брайтона" и Маркос Сенеси из "Борнмута". Де Дзерби отлично знает возможности обоих центральных защитников по выступлениям в АПЛ и считает их ключевыми элементами для обновлённой обороны своей команды. В настоящее время лондонский клуб готовит почву для начала официальных переговоров, что делает защитную линию "шпор" главным объектом внимания британских таблоидов.

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Гамбург Лука Вушкович Тоттенхэм
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Олег Андрусив
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