Гранды АПЛ борются за Сандро Тонали. Ньюкасл требует 115 млн евро

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали может покинуть "Ньюкасл" уже этим летом. По информации итальянских СМИ, английский клуб готов расстаться с одним из своих лидеров за сумму около 115 миллионов евро.

Главным претендентом на 25-летнего хавбека называют "Манчестер Юнайтед". Также интерес к футболисту проявляют "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако именно манкунианцы считаются фаворитами в борьбе за подписание итальянца.

Сообщается, что "Юнайтед" уже активно работает над усилением средней линии и ранее договорился о трансфере полузащитника "Аталанты" Эдерсона за 45 миллионов евро с учетом бонусов. При этом нынешнее предложение английского гранда по Тонали оценивается в 90–100 миллионов евро, что пока не соответствует требованиям "Ньюкасла".

Возможная продажа Тонали принесет выгоду и "Милану". Когда итальянец переходил в "Ньюкасл" летом 2023 года за 60,8 миллиона евро плюс бонусы, стороны включили в соглашение пункт о 10 процентах от суммы будущей перепродажи. Если трансфер состоится за запрашиваемые 115 миллионов евро, россонери получат дополнительную компенсацию.