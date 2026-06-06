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Скандал. Директор Вест Хэма Дэвид Салливан покинул пост после 16 лет работы

Англия

Принял решение

Скандал. Директор Вест Хэма Дэвид Салливан покинул пост после 16 лет работы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дэвид Салливан объявил об уходе с поста сопредседателя и директора "Вест Хэма". 77-летний функционер занимал руководящую должность в лондонском клубе более 16 лет и принял решение немедленно покинуть все посты.

По словам Салливана, причиной отставки стали готовящиеся к публикации серьезные обвинения, касающиеся его личной жизни. Он категорически отверг все претензии и заявил, что намерен защищать свою репутацию в суде. При этом подчеркивается, что обвинения не связаны с деятельностью "Вест Хэма" или футбольными вопросами.

Салливан отметил, что решил уйти, чтобы не отвлекать клуб от работы в непростой период. Бизнесмен остается крупнейшим акционером "Вест Хэма", однако больше не будет участвовать в оперативном управлении.

Временное руководство клубом возьмет на себя генеральный директор Карим Вирани, а структура управления будет пересмотрена в ближайшее время. Уход Салливана произошел спустя несколько недель после отставки вице-председателя Каррен Брэди, что ознаменовало начало масштабных изменений в руководстве клуба.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Вячеслав Кулаковский
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