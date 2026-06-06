Громкий трансфер в АПЛ: Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за лидера обороны клуба АПЛ

"Манчестер Юнайтед" готов совершить громкий трансферный переворот в АПЛ, усилив линию обороны. В состав манкунианцев может перейти один из лучших защитников чемпионата — Кристиан Ромеро, который сейчас защищает цвета лондонского "Тоттенхэма".

Трансферная стоимость аргентинского защитника обещает стать рекордной в этом межсезонье. Ожидается, что сумма компенсации за переход звёздного центрбека может превысить 65 миллионов евро. Такой внушительный ценник полностью отражает высокий класс и востребованность лидера обороны сборной Аргентины.

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Руководство "красных дьяволов" настроено очень решительно и уверено, что сделку удастся завершить в кратчайшие сроки. Манчестерский клуб стремится оформить переход как можно быстрее, чтобы тренерский штаб мог начать полноценное планирование предсезонной подготовки уже с полностью укомплектованным и окончательным составом команды.