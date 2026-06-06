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Манчестер Юнайтед меняет трансферную стратегию: ставка на Шешко и неожиданное возвращение воспитанника
Руководство клуба полностью доверяет молодому нападающему Шешко
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" принял принципиальное решение по комплектации линии нападения перед стартом нового сезона. Манкунианцы больше не планируют тратить огромные деньги на приобретение очередного именитого форварда с громким именем.
В клубе царит безоговорочная вера в потенциал Беньямина Шешко. Руководство и тренерский штаб убеждены, что именно словенский нападающий способен оставаться главной ударной силой команды на острие атаки на протяжении многих лет, поэтому перекрывать ему дорогу дорогим трансфером не собираются.
Вместо этого трансферный вектор "красных дьяволов" будет смещён в сторону поиска опытного исполнителя, который сможет добавить команде зрелости и глубины скамейки запасных. На роль такого наставника-дублёра рассматривается кандидатура экс-нападающего манкунианцев Дэнни Уэлбека, чей профиль сейчас считают идеальным для выполнения подобных задач в обновлённой команде.
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