"Манчестер Юнайтед" принял принципиальное решение по комплектации линии нападения перед стартом нового сезона. Манкунианцы больше не планируют тратить огромные деньги на приобретение очередного именитого форварда с громким именем.

В клубе царит безоговорочная вера в потенциал Беньямина Шешко. Руководство и тренерский штаб убеждены, что именно словенский нападающий способен оставаться главной ударной силой команды на острие атаки на протяжении многих лет, поэтому перекрывать ему дорогу дорогим трансфером не собираются.

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Вместо этого трансферный вектор "красных дьяволов" будет смещён в сторону поиска опытного исполнителя, который сможет добавить команде зрелости и глубины скамейки запасных. На роль такого наставника-дублёра рассматривается кандидатура экс-нападающего манкунианцев Дэнни Уэлбека, чей профиль сейчас считают идеальным для выполнения подобных задач в обновлённой команде.