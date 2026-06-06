  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси нацелился на героя Кристал Пэлас: лондонцы ищут нового голкипера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси нацелился на героя Кристал Пэлас: лондонцы ищут нового голкипера

Англия
Обновлено

Челси начал процесс оценки вратарской позиции

Челси нацелился на героя Кристал Пэлас: лондонцы ищут нового голкипера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" активизировал поиски надёжного голкипера, способного усилить последний рубеж команды. Руководство "аристократов" сделало официальный запрос относительно условий возможного трансфера вратаря "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона.

Интерес к 29-летнему игроку сборной Англии вполне оправдан, ведь он провёл действительно впечатляющий сезон. Хендерсон отыграл 11 "сухих" матчей в английской Премьер-лиге, а также существенно повысил свой авторитет на европейской арене, приведя "Кристал Пэлас" к историческому триумфу в Лиге конференций в статусе капитана команды.

Читайте такжеБез Трента и нескольких звезд АПЛ: стала известна заявка сборной Англии на ЧМ-2026

На данном этапе "Челси" ещё не готовит официального финансового предложения, ограничиваясь лишь мониторингом рынка и предварительными контактами. Впрочем, затягивать с решением синим не стоит, ведь за развитием событий вокруг лидера "орлов" также внимательно следит другой лондонский клуб — "Тоттенхэм", который готов вмешаться в борьбу в случае старта реальных переговоров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Де Дзерби собирает опытных. Бывший партнер Забарного стал игроком Тоттенхэма
yellow-arrow
Один из ключевых игроков Манчестер Сити может покинуть клуб этим летом
yellow-arrow
Манчестер Сити хочет вернуть в клуб футболиста сборной Испании
Челси (Лондон) Дин Хендерсон Кристал Пэлас
Источник:
Alex Goldberg
Опубликовал: Олег Андрусив
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости