Челси нацелился на героя Кристал Пэлас: лондонцы ищут нового голкипера

"Челси" активизировал поиски надёжного голкипера, способного усилить последний рубеж команды. Руководство "аристократов" сделало официальный запрос относительно условий возможного трансфера вратаря "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона.

Интерес к 29-летнему игроку сборной Англии вполне оправдан, ведь он провёл действительно впечатляющий сезон. Хендерсон отыграл 11 "сухих" матчей в английской Премьер-лиге, а также существенно повысил свой авторитет на европейской арене, приведя "Кристал Пэлас" к историческому триумфу в Лиге конференций в статусе капитана команды.

На данном этапе "Челси" ещё не готовит официального финансового предложения, ограничиваясь лишь мониторингом рынка и предварительными контактами. Впрочем, затягивать с решением синим не стоит, ведь за развитием событий вокруг лидера "орлов" также внимательно следит другой лондонский клуб — "Тоттенхэм", который готов вмешаться в борьбу в случае старта реальных переговоров.