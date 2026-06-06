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Челси нацелился на героя Кристал Пэлас: лондонцы ищут нового голкипера
Челси начал процесс оценки вратарской позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" активизировал поиски надёжного голкипера, способного усилить последний рубеж команды. Руководство "аристократов" сделало официальный запрос относительно условий возможного трансфера вратаря "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона.
Интерес к 29-летнему игроку сборной Англии вполне оправдан, ведь он провёл действительно впечатляющий сезон. Хендерсон отыграл 11 "сухих" матчей в английской Премьер-лиге, а также существенно повысил свой авторитет на европейской арене, приведя "Кристал Пэлас" к историческому триумфу в Лиге конференций в статусе капитана команды.
На данном этапе "Челси" ещё не готовит официального финансового предложения, ограничиваясь лишь мониторингом рынка и предварительными контактами. Впрочем, затягивать с решением синим не стоит, ведь за развитием событий вокруг лидера "орлов" также внимательно следит другой лондонский клуб — "Тоттенхэм", который готов вмешаться в борьбу в случае старта реальных переговоров.
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