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Бавария выходит на охоту: Арсенал готов продать свою звезду

Англия
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Бавария нацелилась на бразильского вингера Арсенала Габриэла Мартинелли

Бавария выходит на охоту: Арсенал готов продать свою звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По данным авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, мюнхенская "Бавария" активно изучает рынок для усиления атакующего потенциала и обратила внимание на Габриэла Мартинелли.

Сам "Арсенал" неожиданно открыт к продаже своего левого вингера уже этим летом. Несмотря на то, что контракт Мартинелли рассчитан до июня 2027 года с опцией продления ещё на сезон, руководство лондонцев готово выслушать предложения как по нему, так и по Леандро Троссару. Журналист отмечает, что "канониры" планируют крупную закупку и готовы взорвать рынок подписанием топ-игрока на позицию левого вингера — в их шорт-лист уже входят Хвича Кварацхелия и Брэдли Барколя.

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Интересно, что ранее бразильцем активно интересовалась каталонская "Барселона", где его кандидатуру высоко ценил Ханс-Дитер Флик. Однако, как подчёркивает Кристиан Фальк, после того как "сине-гранатовые" успешно закрыли сделку по Энтони Гордону, двери на "Камп Ноу" для Мартинелли окончательно закрылись. Теперь главным фаворитом в борьбе за талантливого бразильца становится именно "Бавария", которая попытается воспользоваться масштабной перестройкой в стане лондонцев.

В Мюнхене бразильца рассматривают как качественный вариант для ротации на флангах. По информации источника, трансферная стоимость футболиста сейчас колеблется в пределах от 45 до 55 миллионов фунтов стерлингов (около 50–60 млн евро).

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Олег Андрусив
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