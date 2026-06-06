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Тренер Англии опасается влияния трансферов на выступление команды
Признал, что возможные летние трансферы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признал, что возможные летние трансферы игроков могут стать отвлекающим фактором для команды во время чемпионата мира-2026. Немецкий специалист призвал футболистов по возможности решить вопросы со своим клубным будущим до старта турнира.
Среди игроков, чье будущее остается неопределенным, Тухель выделил Эллиота Андерсона, Моргана Роджерса и Маркуса Рэшфорда. Полузащитником "Ноттингем Форест" интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", за Роджерсом из "Астон Виллы" следят сразу несколько топ-клубов, а ситуация с Рэшфордом остается неясной из-за возможного перехода из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону".
По словам наставника, сборная не станет препятствовать потенциальным трансферам, если они не будут мешать подготовке к матчам. При этом Тухель подчеркнул, что за двое суток до игр игроки должны быть полностью сосредоточены на выступлениях за национальную команду.
"Идеально было бы, если бы все вопросы с трансферами были решены до начала турнира. Но это не всегда возможно. Мы понимаем, что игрокам звонят агенты, спортивные директора и тренеры других клубов, и это отвлекает. Наша задача — помочь футболистам справиться с этим давлением и сохранить концентрацию на сборной. Мы всегда рекомендуем принять решение как можно раньше, но реальность футбола часто оказывается сложнее", — заявил Тухель.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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