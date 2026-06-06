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Громкий трансфер в АПЛ: бывший партнёр Забарного стал игроком Тоттенхэма

Англия

Экс-партнёр украинца перебирается в стан шпор в качестве свободного агента

Громкий трансфер в АПЛ: бывший партнёр Забарного стал игроком Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" оформил мощное усиление линии обороны, подписав аргентинского защитника Маркоса Сенеси.

Этот трансфер наконец получил наивысшую степень подтверждения. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка полностью закрыта, скреплена подписями и подтверждена на все 100%. Устные договорённости между сторонами существовали ещё с марта, а теперь Маркос Сенеси официально поставил подпись под трудовым договором с лондонским клубом.

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29-летний аргентинский центральный защитник подписал с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт, рассчитанный на 4 года — до лета 2030 года. Ожидается, что "Тоттенхэм" официально объявит о трансфере Маркоса Сенеси в ближайшее время, порадовав болельщиков первым громким усилением в текущее летнее окно.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Маркос Сенеси
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Олег Андрусив
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