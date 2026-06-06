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Громкий трансфер в АПЛ: бывший партнёр Забарного стал игроком Тоттенхэма
Экс-партнёр украинца перебирается в стан шпор в качестве свободного агента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" оформил мощное усиление линии обороны, подписав аргентинского защитника Маркоса Сенеси.
Этот трансфер наконец получил наивысшую степень подтверждения. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка полностью закрыта, скреплена подписями и подтверждена на все 100%. Устные договорённости между сторонами существовали ещё с марта, а теперь Маркос Сенеси официально поставил подпись под трудовым договором с лондонским клубом.
29-летний аргентинский центральный защитник подписал с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт, рассчитанный на 4 года — до лета 2030 года. Ожидается, что "Тоттенхэм" официально объявит о трансфере Маркоса Сенеси в ближайшее время, порадовав болельщиков первым громким усилением в текущее летнее окно.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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