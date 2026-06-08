Не Алонсо, и слава богу? Почему Ираола может быть именно тем, кто нужен Ливерпулю

Когда "Ливерпуль" поставил под угрозу даже попадание в Лигу чемпионов, Мохамед Салах вышел в соцсети:

"Еще одно поражение больно ранит, и это не то, чего заслуживают наши болельщики. Я хочу, чтобы "Ливерпуль" снова стал машиной в стиле хэви-метал, которой все боятся. Это наш код, и каждый новый пришелец должен это осознавать".

Красиво, правда?

На самом деле Салах, который уже пакувал чемоданы, решил воткнуть шпильку в печенки Арне Слоту. Их тихая вражда наконец взорвалась: пока Слот что-то бормотал о "планах на летнюю перестройку", Салах одним постом запустил флешмоб лайков от недовольных игроков.

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Таблоиды мгновенно пересчитали всех, кто кликнул на сердечко. Вердикт: Слот потерял раздевалку так же безвозвратно, как и волосы. Руководство клуба поняло, что держать голландца нет смысла. Тем более, когда на горизонте появилась новая блестящая игрушка.

Почему именно Ираола?

"Ливерпуль" официально вступает в новую баскскую эру. Нет, это не тот романтичный камбэк, о котором вы мечтали. Хаби Алонсо решил, что его карьере срочно нужен хаос "Челси", так что боссы с Мерсисайда дернули за план "Б".

Андони Ираола сделал себе имя тем, как его "Райо Вальекано" и "Борнмут" заставляли страдать грандов, играя в ультраагрессивный футбол.

"С точки зрения стиля, которого ждут на Мерсисайде, это идеальный матч", – говорит комментатор BBC Radio Джордан Кларк.

Он почти не врет. "Борнмут" Ираолы играл интенсивно, весело и с позиции силы. В их матчах горел сарай и пылала хата. На это лайв-шоу, по крайней мере, было приятно смотреть без риска уснуть.

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Сам Ираола называет свой подход "контролируемым хаосом". Это современная, энергозатратная игра, которая держится на трех китах: адский прессинг, мгновенный переход в атаку после отбора и максимальная вертикальность.

И это не просто работает, это идеально подходит нынешней Премьер-лиге. Недаром еще год назад Гвардиола выделял "Борнмут" как команду, которая не только подстраивается под лигу, а задает тренды.

С тех пор как Ираола десантировался в Англии, никто в Премьер-лиге не бил по воротам после отбора на чужой половине чаще, чем "Борнмут". По ударам после быстрых выпадов их опередил лишь один клуб – и, какая ирония, им был "Ливерпуль".

Если мерить пройденными метрами за секунду, "вишни" бежали вперед быстрее всех в лиге. При этом по количеству передач за одну атаку они делили предпоследнее место с дуболомами "Эвертона". Формула непристойно первобытная: отобрал – бей.

"Первое, что мы делаем после возвращения мяча – ищем игроков атаки. Соперник еще не успел расставиться, и найти свободные зоны в такой момент проще всего", – раскладывал свою философию Ираола в интервью Sky Sports еще в 2024-м.

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Со Слотом "Ливерпуль" успокоился и, будем откровенны, периодически навевал тоску. Но генетическую память так просто не сотрешь. В прошлом сезоне "красные" выжали больше всего голов после перехватов на чужой половине поля – ровно десять штук.

Единственный клуб, который осуществлял больше таких прямых атак – "Борнмут".

Матчи Ираолы – это аттракцион без ремней безопасности. "Вишни" застолбили четвертое место в лиге по средней результативности и взяли серебро по xG+xGA (ожидаемая острота в обе стороны), уступив лишь "Ман Сити". То есть у обоих ворот постоянно горело и взрывалось.

Если вы фанат ударов по воротам с любых дистанций и позиций – вы пришли по адресу. По количеству выстрелов за игру баск финишировал третьим в чемпионате, пропустив вперед лишь "Манчестер Юнайтед" и, собственно, сам "Ливерпуль".

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Весенняя серия из 18 матчей без поражений – это лучший результат в эпоху Премьер-лиги для любого клуба за пределами традиционной "большой пятерки".

Если взять дистанцию с момента приезда баска в Англию в 2023 году, то больше очков набрали лишь классические гранды и финансово раздутый "Ньюкасл". И это при том, что старт в "Борнмуте" был катастрофическим: Ираола начал английскую карьеру с девяти матчей без единой победы.

Собственно, "Энфилду" тоже стоит запастись терпением. Футбол Ираолы не ставится за две тренировки – он требует от игроков мгновенных спонтанных решений на поле, вроде прессинга в тайминг на опережение.

Мастер адаптации

Большой плюс баска – он не зациклен на одной схеме и умеет лепить топов из того, что есть под рукой. Маркус Тавернье, Райан Кристи, Джеймс Хилл и юный талант Алекс Скотт именно при нем выдали лучшие отрезки в карьере.

"Борнмут" умеет зарабатывать, поэтому Ираоле регулярно приходилось мириться с потерей лидеров. За короткое время команда пережила распродажу Доминика Соланке, Милоша Керкеза, Дина Хейсена, Ильи Забарного, Кепы и Антуана Семеньо.

Однако новички часто выглядели даже солиднее предшественников. Игроки "вишен" постоянно отмечали атмосферу и спокойствие, которое излучал тренер:

"Покажите мне другую команду, которая вообще не заметила потери ключевых исполнителей в такой мясорубке, как АПЛ".

Трансферный дзен

Конечно, скауты "Борнмута" отработали на пять баллов: Эванилсон заменил Соланке, Трюффер занял бровку вместо Керкеза, а сенсационный Райан заставил фанатов забыть, как вообще пишется фамилия Семеньо.

У "Ливерпуля" же с трансферами не так классно. Именно поэтому назначенный из "Борнмута" спортивный директор Ричард Хьюз сделал ставку на тренера, который не устраивает истерик из-за отсутствия новичков, а выжимает максимум из того, что есть под рукой.

Ираола знает свое место в системе и не лезет в трансферный бюджет. Его роль – посмотреть скаутские отчеты, дать фидбек и вернуться к тренировкам. Все решения о деньгах принимают люди в офисе.

"95 процентов трансферной работы – это их епархия".

Идеальный винтик для современной структуры "Ливерпуля".

Лучше, чем Алонсо?

Если бы футбол держался лишь на ностальгии, Алонсо уже стоял бы в бронзе у "Энфилда". Но если выключить романтические сопли и взглянуть на этот ростер трезво, тактический садизм Ираолы подходит им куда больше, чем стерильное перекатывание мяча от Хаби.

Хотя сравнений не избежать, и тут баск стартует с минусом в карму. Как игрок он не брал чемпионатов мира, а в его тренерском резюме нет золота Бундеслиги или финалов еврокубков. Каждый его шаг на Мерсисайде будут мерить успехами Алонсо в "Челси".

Но есть и жирный плюс: Салах ушел, так что Ираоле не придется целовать перстень египетского короля и искать компромиссы с его эго. Можно сразу строить свой системный хаос с чистого листа.

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Желание подписать Ираолу этим летом напоминало хорошую драку: за ним стояли в очереди все от "Кристал Пэлас" и "Милана" до осиротевшего "Байера". Но когда на горизонте появляется "Ливерпуль", все остальные предложения автоматически обесцениваются.

Гарантий, конечно, никто не дает. Для баска это первый забег в клубе такого калибра, под токсичным давлением торсиды и в графике "два матча в неделю".

К тому же состав "Ливерпуля" откровенно куцый: вингеров нет, в центре обороны – дыры. А хронический абонемент игроков на больничный, с которым на "Энфилде" годами ничего не могут поделать, станет для его энергозатратного футбола первым же боевым крещением.

Салах всё это попкорн-шоу посмотрит уже по телевизору. Но его прощальная шпилька стала прологом возвращения к истокам: "Ливерпуль" снова включает тяжелый металл. Просто теперь за пультом стоит не немец в кепке, а баск из провинции.

Фото – Getty Images / Global Images Ukrainе