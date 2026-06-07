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Вулверхэмптон выкупил защитника Жироны за 23 млн евро
Крейчи будет играть в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Жироны" Ладислав Крейчи продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне" на постоянной основе.
Чешский футболист, выступавший за "волков" на правах аренды в сезоне-2025/26, официально станет игроком команды после открытия международного трансферного окна 15 июня.
Ранее сообщалось, что соглашение между клубами предусматривало обязательный выкуп игрока. По данным СМИ, сумма трансфера составит около 23 миллионов евро.
В минувшем сезоне Крейчи провел за "Вулверхэмптон" 32 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом.
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