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Челси проиграл битву за молодого нигерийца. Брайтон выложил 30 миллионов евро за 18-летнего вингера

Англия
Обновлено

Футболист продолжит карьеру в АПЛ

Челси проиграл битву за молодого нигерийца. Брайтон выложил 30 миллионов евро за 18-летнего вингера

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"Брайтон" оформил один из самых громких трансферов лета среди молодых футболистов. Английский клуб подписал 18-летнего нигерийского вингера Зейдока Йоганну из АИКа.

"Чайки" заключили с талантливым футболистом пятилетний контракт. По информации СМИ, сумма сделки составит около 28 миллионов евро, еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

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Для шведского АИКа это огромный финансовый успех. Только год назад клуб приобрел Йоганну из нигерийской академии примерно за 750 тысяч евро.

Несмотря на то, что вингер провел всего 13 матчей за основную команду АИКа, его выступления привлекли сразу нескольких представителей Английской Премьер-лиги.

Главным конкурентом "Брайтона" был "Челси". Лондонцы предлагали около 21 миллиона фунтов, однако сам футболист решил перейти именно к "чайкам". Одной из причин стала большая перспектива получать игровое время.

Портал Transfermarkt оценивает Иоганну всего в 500 тысяч евро.

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Источник:
ФК Брайтон
Опубликовал: Владислав Марущенко
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