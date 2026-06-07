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Легенда Вулверхэмптона покинул клуб после 389 сыгранных матчей

Англия
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Опытный Доэрти будет искать другие варианты

Легенда Вулверхэмптона покинул клуб после 389 сыгранных матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вулверхэмптон" официально объявил об уходе защитника Мэтта Доэрти.

34-летний ирландский футболист покидает клуб на правах свободного агента после завершения сезона-2025/26, по итогам которого "волки" вылетела из английской Премьер-лиги.

Доэрти впервые присоединился к "Вулверхэмптону" в 2010 году и выступал за команду до 2020-го, после чего перешел в "Тоттенхэм" за 16,8 млн евро. Позднее Мэтт также выступал за мадридский "Атлетико", а летом 2023 года вернулся в стан "волков".

Всего за "Вулверхэмптон" Доэрти провел 389 матчей, забил 33 гола и отдал 41 результативную передачу.

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Вулверхэмптон АПЛ свободный агент Мэтт Доэрти
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