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Возвращение культового героя: герой одного сезона АПЛ может стать директором Суонси

Англия
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Мичу близок к тому, чтобы вновь связать свою судьбу с бывшим клубом

Возвращение культового героя: герой одного сезона АПЛ может стать директором Суонси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство "Суонси Сити" всерьёз рассматривает возможность назначения бывшего культового форварда команды Мичу своим новым спортивным директором.

Последние шесть лет экс-футболист не сидел без дела, а активно набирался управленческого опыта на родине. Мичу работал на аналогичной должности спортивного директора в испанском клубе "Бургос", выступающем в Сегунде. Теперь валлийцы хотят вернуть своего бывшего любимца, чтобы доверить ему развитие спортивного проекта команды.

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Напомним, что Мичу оставил глубокий след в истории валлийского клуба. Именно он в 2012 году перешёл в состав "Суонси", где в 43 матчах забил 22 гола и помог команде завоевать Кубок английской лиги 2013 года. В финальном матче того турнира "лебеди" разгромили "Брэдфорд Сити" со счётом 5:0, а сам испанский форвард отметился забитым мячом, удвоив преимущество своей команды. Этот исторический трофей стал выдающимся достижением для клуба и подарил "Суонси" долгожданное право выступать в Лиге Европы.

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Англия Суонси
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Олег Андрусив
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