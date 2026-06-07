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Возвращение культового героя: герой одного сезона АПЛ может стать директором Суонси
Мичу близок к тому, чтобы вновь связать свою судьбу с бывшим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство "Суонси Сити" всерьёз рассматривает возможность назначения бывшего культового форварда команды Мичу своим новым спортивным директором.
Последние шесть лет экс-футболист не сидел без дела, а активно набирался управленческого опыта на родине. Мичу работал на аналогичной должности спортивного директора в испанском клубе "Бургос", выступающем в Сегунде. Теперь валлийцы хотят вернуть своего бывшего любимца, чтобы доверить ему развитие спортивного проекта команды.
Напомним, что Мичу оставил глубокий след в истории валлийского клуба. Именно он в 2012 году перешёл в состав "Суонси", где в 43 матчах забил 22 гола и помог команде завоевать Кубок английской лиги 2013 года. В финальном матче того турнира "лебеди" разгромили "Брэдфорд Сити" со счётом 5:0, а сам испанский форвард отметился забитым мячом, удвоив преимущество своей команды. Этот исторический трофей стал выдающимся достижением для клуба и подарил "Суонси" долгожданное право выступать в Лиге Европы.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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