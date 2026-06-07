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Арсенал нашёл звёздную альтернативу в АПЛ: канониры нацелились на лидера Ноттингем Форест

Англия

Арсенал активно изучает трансферный рынок АПЛ в поисках усиления полузащиты

Арсенал нашёл звёздную альтернативу в АПЛ: канониры нацелились на лидера Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" проявляет предметный интерес к Моргану Гиббс-Уайту, которого рассматривают как серьёзную альтернативу Моргану Роджерсу. Руководство лондонского гранда видит в 26-летнем англичанине отличный вариант для усиления средней линии команды перед стартом нового сезона.

Прошлый сезон сложился для полузащитника крайне успешно. Гиббс-Уайт провёл выдающийся год в составе "Ноттингем Форест", сыграв ключевую роль не только в сохранении места клуба в Премьер-лиге, но и в сенсационном выходе команды в полуфинал Лиги Европы. Его яркие выступления подчеркнули не только высокий уровень индивидуального мастерства и игровых качеств, но и лидерский характер — Морган регулярно брал инициативу на себя и выручал "лесников" в самые критические моменты.

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Интересно, что прошлым летом хавбек был в шаге от перехода в другой лондонский клуб — "Тоттенхэм". Тогда трансфер казался практически решённым, однако владелец "Ноттингема" Евангелос Маринакис сумел лично убедить игрока остаться. Итогом тех переговоров стал новый выгодный контракт футболиста сборной Англии, рассчитанный до июня 2028 года. Теперь "Арсеналу" придётся приложить немало усилий и финансовых аргументов, чтобы убедить "Форест" отпустить своего главного лидера.

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Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Морган Гиббс-Вайт
Источник:
The Sun
Опубликовал: Олег Андрусив
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