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Сенсационное возвращение? Ливерпуль рассматривает камбэк своего разочарования на Энфилд

Англия

Мерсисайдцы уже начали мониторить ситуацию вокруг игрока

Сенсационное возвращение? Ливерпуль рассматривает камбэк своего разочарования на Энфилд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" готовит громкий трансфер в линию атаки. Руководство клуба внимательно следит за ситуацией вокруг своего бывшего форварда Дарвина Нуньеса и серьёзно рассматривает возможность его неожиданного возвращения в команду уже этим летом.

Новый главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола исповедует высокоинтенсивный стиль игры с активным прессингом. Считается, что такая тактическая система идеально подходит игровым характеристикам Нуньеса, что делает уругвайца крайне привлекательным вариантом для обновлённой линии нападения "Ливерпуля".

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Впрочем, потенциальный камбэк форварда вызывает немало дискуссий среди болельщиков. Многие до сих пор хорошо помнят смешанные впечатления и определённое разочарование от выступлений Нуньеса на "Энфилде", когда уругваец, несмотря на колоссальную работоспособность, регулярно упускал стопроцентные голевые моменты и страдал из-за нестабильной реализации. Сможет ли Ираола реанимировать карьеру игрока в мерсисайдском клубе и превратить прошлые ошибки в триумф — остаётся главной интригой летнего окна.

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АПЛ Ливерпуль Дарвин Нуньес
Источник:
SPORTbible
Опубликовал: Олег Андрусив
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