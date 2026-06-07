Сенсационное возвращение? Ливерпуль рассматривает камбэк своего разочарования на Энфилд

"Ливерпуль" готовит громкий трансфер в линию атаки. Руководство клуба внимательно следит за ситуацией вокруг своего бывшего форварда Дарвина Нуньеса и серьёзно рассматривает возможность его неожиданного возвращения в команду уже этим летом.

Новый главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола исповедует высокоинтенсивный стиль игры с активным прессингом. Считается, что такая тактическая система идеально подходит игровым характеристикам Нуньеса, что делает уругвайца крайне привлекательным вариантом для обновлённой линии нападения "Ливерпуля".

Впрочем, потенциальный камбэк форварда вызывает немало дискуссий среди болельщиков. Многие до сих пор хорошо помнят смешанные впечатления и определённое разочарование от выступлений Нуньеса на "Энфилде", когда уругваец, несмотря на колоссальную работоспособность, регулярно упускал стопроцентные голевые моменты и страдал из-за нестабильной реализации. Сможет ли Ираола реанимировать карьеру игрока в мерсисайдском клубе и превратить прошлые ошибки в триумф — остаётся главной интригой летнего окна.