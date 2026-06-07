Де Дзерби забирает звезду Манчестер Сити: игрок в шаге от перехода в Тоттенхэм

Бразильский вингер "Манчестер Сити" Савиньо близок к смене клубной прописки в пределах английской Премьер-лиги. В услугах талантливого футболиста лично заинтересован главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби.

По данным источника, переговоры находятся на финишной прямой. Футболист уже успел согласовать с лондонским клубом условия личного контракта. Сейчас речь идёт об устной договорённости по долгосрочному соглашению, рассчитанному до лета 2031 года.

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Савиньо провёл за "Манчестер Сити" всего два года, в течение которых показал откровенно слабую игру и не сумел оправдать высокие ожидания тренерского штаба Хосепа Гвардиолы. Несмотря на смазанный период на "Этихад", Роберто Де Дзерби верит, что сможет реанимировать карьеру бразильца в Лондоне и вернуть его на пиковый уровень.