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Челси готовит бомбический трансфер под Алонсо: синие нацелились на звёздного форварда Ювентуса

Англия

Приоритетной целью для усиления атаки синих стал Душан Влахович

Челси готовит бомбический трансфер под Алонсо: синие нацелились на звёздного форварда Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" провёл первые переговоры по трансферу звёздного сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, боссы лондонского клуба уже провели встречу и первые переговоры с отцом Душана Влаховича. Лондонцы внимательно следят за ситуацией вокруг 26-летнего форварда, который вскоре может получить статус свободного агента.

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"Синие" настроены провести крайне активное летнее трансферное окно. Клуб стремится капитально обновить и усилить сразу несколько ключевых позиций на поле. Такая масштабная закупка готовится специально под приход нового главного тренера — "Челси" возглавил испанский специалист Хаби Алонсо.

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Челси (Лондон) Душан Влахович Ювентус
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Олег Андрусив
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Prokyrator147
07.06.2026 в 22:40
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Комментарии 1
avatar
Prokyrator147
07.06.2026 в 22:40
🙃
Ответить
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