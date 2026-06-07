Челси готовит бомбический трансфер под Алонсо: синие нацелились на звёздного форварда Ювентуса

Лондонский "Челси" провёл первые переговоры по трансферу звёздного сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, боссы лондонского клуба уже провели встречу и первые переговоры с отцом Душана Влаховича. Лондонцы внимательно следят за ситуацией вокруг 26-летнего форварда, который вскоре может получить статус свободного агента.

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"Синие" настроены провести крайне активное летнее трансферное окно. Клуб стремится капитально обновить и усилить сразу несколько ключевых позиций на поле. Такая масштабная закупка готовится специально под приход нового главного тренера — "Челси" возглавил испанский специалист Хаби Алонсо.