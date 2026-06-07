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Манчестер Сити сохранит свою звезду: игрок согласовал условия нового долгосрочного контракта

Англия

Один из главных лидеров Манчестер Сити свяжет своё будущее с клубом

Манчестер Сити сохранит свою звезду: игрок согласовал условия нового долгосрочного контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бельгийский вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку находится в шаге от подписания нового соглашения с клубом. Руководство "горожан" готово существенно улучшить финансовые условия для игрока, подчёркивая его важность для команды.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, новое соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу и оставит 24-летнего футболиста в Манчестере как минимум до 2031 года.

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Процесс переговоров уже находится на завершающей стадии. Известно, что новый контракт предусматривает солидное повышение зарплаты вингера. Такой шаг со стороны руководства клуба отражает стремительный рост авторитета и значимости бельгийца в тактических построениях команды.

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АПЛ Манчестер Сити Джереми Доку
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Олег Андрусив
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