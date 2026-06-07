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Манчестер Сити сохранит свою звезду: игрок согласовал условия нового долгосрочного контракта
Один из главных лидеров Манчестер Сити свяжет своё будущее с клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку находится в шаге от подписания нового соглашения с клубом. Руководство "горожан" готово существенно улучшить финансовые условия для игрока, подчёркивая его важность для команды.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, новое соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу и оставит 24-летнего футболиста в Манчестере как минимум до 2031 года.
Процесс переговоров уже находится на завершающей стадии. Известно, что новый контракт предусматривает солидное повышение зарплаты вингера. Такой шаг со стороны руководства клуба отражает стремительный рост авторитета и значимости бельгийца в тактических построениях команды.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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