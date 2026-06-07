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Арне Слот отклонил предложение клуба АПЛ: нидерландец ждёт более амбициозного проекта

Англия

Тренер не заинтересован в работе с дачниками

Арне Слот отклонил предложение клуба АПЛ: нидерландец ждёт более амбициозного проекта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший наставник "Ливерпуля" Арне Слот не спешит возвращаться к работе в английской Премьер-лиге. Специалист ответил отказом на приглашение лондонского "Фулхэма", поскольку нацелен на трудоустройство в более статусном клубе или национальной сборной.

Руководство "дачников" рассматривало именитого тренера как главного кандидата на вакантный пост, однако получило решительный отказ. Отмечается, что Слот сейчас стремится возглавить куда более амбициозный и масштабный футбольный проект. Более того, по информации источников, имя нидерландского специалиста уже активно фигурирует в кулуарах Королевского футбольного союза Нидерландов — его всерьёз рассматривают как одного из претендентов на должность главного тренера национальной сборной.

Читайте такжеАрне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из Ливерпуля

Пока "Фулхэм" вынужден продолжать поиски нового наставника, сам Слот остаётся на рынке труда, ожидая вариант, который полностью удовлетворит его высокие карьерные амбиции.

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Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Арне Слот
Источник:
Times Sport
Опубликовал: Олег Андрусив
Комментарии
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El_Cholo
07.06.2026 в 23:51
Пусть сначала картонную корону с лысины снимет.
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Комментарии 1
avatar
El_Cholo
07.06.2026 в 23:51
Пусть сначала картонную корону с лысины снимет.
Ответить
0
0

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