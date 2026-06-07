Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот отклонил предложение клуба АПЛ: нидерландец ждёт более амбициозного проекта
Тренер не заинтересован в работе с дачниками
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ливерпуля" Арне Слот не спешит возвращаться к работе в английской Премьер-лиге. Специалист ответил отказом на приглашение лондонского "Фулхэма", поскольку нацелен на трудоустройство в более статусном клубе или национальной сборной.
Руководство "дачников" рассматривало именитого тренера как главного кандидата на вакантный пост, однако получило решительный отказ. Отмечается, что Слот сейчас стремится возглавить куда более амбициозный и масштабный футбольный проект. Более того, по информации источников, имя нидерландского специалиста уже активно фигурирует в кулуарах Королевского футбольного союза Нидерландов — его всерьёз рассматривают как одного из претендентов на должность главного тренера национальной сборной.
Пока "Фулхэм" вынужден продолжать поиски нового наставника, сам Слот остаётся на рынке труда, ожидая вариант, который полностью удовлетворит его высокие карьерные амбиции.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- В Олимпиакосе определились с будущим Яремчука
- Беседин покинул очередной клуб. Статистика — потрясает
- Появилась неожиданная информация о будущем Реброва
- Клуб АПЛ заинтересован в Ризныке: украинец - среди кандидатов на место в старте
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха
Комментарии 1