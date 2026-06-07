Арне Слот отклонил предложение клуба АПЛ: нидерландец ждёт более амбициозного проекта

Бывший наставник "Ливерпуля" Арне Слот не спешит возвращаться к работе в английской Премьер-лиге. Специалист ответил отказом на приглашение лондонского "Фулхэма", поскольку нацелен на трудоустройство в более статусном клубе или национальной сборной.

Руководство "дачников" рассматривало именитого тренера как главного кандидата на вакантный пост, однако получило решительный отказ. Отмечается, что Слот сейчас стремится возглавить куда более амбициозный и масштабный футбольный проект. Более того, по информации источников, имя нидерландского специалиста уже активно фигурирует в кулуарах Королевского футбольного союза Нидерландов — его всерьёз рассматривают как одного из претендентов на должность главного тренера национальной сборной.

Читайте также Арне Слот может возглавить другой клуб АПЛ после ухода из Ливерпуля

Пока "Фулхэм" вынужден продолжать поиски нового наставника, сам Слот остаётся на рынке труда, ожидая вариант, который полностью удовлетворит его высокие карьерные амбиции.