"Арсенал" рассматривает возможность продажи одного из самых опытных игроков команды/

Как сообщил журналист Грэм Бейли для издания TEAMtalk, руководство «канониров» пока не спешит прощаться с универсальным нападающим Леандро Троссаром, несмотря на интерес к 31-летнему бельгийцу со стороны европейских команд, а также представителей Саудовской Про-лиги.

Действующий контракт Троссара с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В сезоне 2025/26 Леандро Троссар забил 8 голов и отдал 11 голевых передач в 50 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. На данный момент его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.