Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал рассматривает возможность продажи одного из самых опытных игроков команды
Им интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" рассматривает возможность продажи одного из самых опытных игроков команды/
Как сообщил журналист Грэм Бейли для издания TEAMtalk, руководство «канониров» пока не спешит прощаться с универсальным нападающим Леандро Троссаром, несмотря на интерес к 31-летнему бельгийцу со стороны европейских команд, а также представителей Саудовской Про-лиги.
Действующий контракт Троссара с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2025/26 Леандро Троссар забил 8 голов и отдал 11 голевых передач в 50 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. На данный момент его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александрия окончательно вылетела из УПЛ, Кудровка спаслась, Реал уволил Арбелоа. Главные новости за 9 июня
- Даже Роналдо не помог. В Сегунде определился первый финалист плей-офф за повышение в Ла Лигу
- Замена Арбелоа найдена в краткие сроки. Реал договорился с новым тренером
- Бенфика готова продать Трубина: известна сумма возможного трансфера
- Неожиданно! Девушка форварда Шахтёра объявила о разрыве отношений с футболистом
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма