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Ведущий клуб АПЛ может подписать талантливого полузащитника Комо

Англия

Астон Вилла проявляет интерес к перспективному футболисту из Серии А

Ведущий клуб АПЛ может подписать талантливого полузащитника Комо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ведущий клуб АПЛ может подписать талантливого полузащитника "Комо".

Согласно информации от популярного итальянского журналиста Николо Скиры, представители "Астон Виллы" проявляют серьезный интерес к 23-летнему Мартину Батурине.

Отмечается, что этим летом "лариджани" не собираются отпускать хорватского футболиста, являющегося ключевым игроком команды Сеска Фабрегаса. Его текущий контракт с клубом действует до конца июня 2030 года.

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В сезоне 2025/26 Мартин Батурина забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за "Комо" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Мартин Батурина Комо
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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