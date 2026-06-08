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Ведущий клуб АПЛ может подписать талантливого полузащитника Комо
Астон Вилла проявляет интерес к перспективному футболисту из Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий клуб АПЛ может подписать талантливого полузащитника "Комо".
Согласно информации от популярного итальянского журналиста Николо Скиры, представители "Астон Виллы" проявляют серьезный интерес к 23-летнему Мартину Батурине.
Отмечается, что этим летом "лариджани" не собираются отпускать хорватского футболиста, являющегося ключевым игроком команды Сеска Фабрегаса. Его текущий контракт с клубом действует до конца июня 2030 года.
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В сезоне 2025/26 Мартин Батурина забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за "Комо" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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