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Спортивный директор Ливерпуля получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии

Англия

Однако этим летом он планирует остаться в Англии

Спортивный директор Ливерпуля получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Ливерпуля" получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Саша Тавольери, в настоящее время между руководством "Аль-Хиляля" и Ричардом Хьюзом уже ведутся продвинутые переговоры о его назначении на аналогичную должность в их клубе.

Отмечается, что этим летом Хьюз планирует остаться в Англии, чтобы помочь "красным" оформить необходимые трансферы в межсезонье, прежде чем присоединиться к другой команде.

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46-летний Ричард Хьюз работает на должности спортивного директора "Ливерпуля" с 2024 года. До этого он имел опыт работы в "Борнмуте" в течение десяти лет.

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Ливерпуль Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Андрей Журба
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