Спортивный директор "Ливерпуля" получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Саша Тавольери, в настоящее время между руководством "Аль-Хиляля" и Ричардом Хьюзом уже ведутся продвинутые переговоры о его назначении на аналогичную должность в их клубе.

Отмечается, что этим летом Хьюз планирует остаться в Англии, чтобы помочь "красным" оформить необходимые трансферы в межсезонье, прежде чем присоединиться к другой команде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

46-летний Ричард Хьюз работает на должности спортивного директора "Ливерпуля" с 2024 года. До этого он имел опыт работы в "Борнмуте" в течение десяти лет.