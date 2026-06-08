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Спортивный директор Ливерпуля получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии
Однако этим летом он планирует остаться в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ливерпуля" получил предложение о работе в топ-клубе из Саудовской Аравии.
Как сообщил журналист Саша Тавольери, в настоящее время между руководством "Аль-Хиляля" и Ричардом Хьюзом уже ведутся продвинутые переговоры о его назначении на аналогичную должность в их клубе.
Отмечается, что этим летом Хьюз планирует остаться в Англии, чтобы помочь "красным" оформить необходимые трансферы в межсезонье, прежде чем присоединиться к другой команде.
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46-летний Ричард Хьюз работает на должности спортивного директора "Ливерпуля" с 2024 года. До этого он имел опыт работы в "Борнмуте" в течение десяти лет.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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