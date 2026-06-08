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Стало известно, когда Реал собирается объявить о переходе звезды Ливерпуля
Популярный журналист раскрыл планы испанского гранда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, когда мадридский "Реал" собирается объявить о переходе звезды "Ливерпуля".
По информации популярного французского журналиста Фабриса Хоукинса из издания RMC Sport, испанский гранд договорился о переходе Ибраима Конате из "Ливерпуля" этим летом на правах свободного агента.
Отмечается, что 27-летний Конате присоединится к "Реалу" уже после завершения чемпионата мира 2026 года.
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В сезоне 2025/26 Ибрахима Конате провел 51 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, отличившись двумя голами. Всего в его активе 7 голов и 4 ассиста в 183 матчах в составе мерсисайдского клуба.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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