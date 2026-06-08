"Манчестер Юнайтед" опережает "Арсенал" и "Манчестер Сити" в борьбе за трансфер элитного хавбека.

Согласно информации из источников издания CaughtOffside, на данный момент "красные дьяволы" готовят первое предложение по приобретению Сандро Тонали из "Ньюкасла" за 80 миллионов фунтов стерлингов. Они опережают своих главных конкурентов, которые еще не контактировали напрямую с клубом и футболистом.

Однако отмечается, что "сороки" не хотят продавать своего ключевого игрока дешевле, чем за 100 миллионов фунтов.

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В сезоне 2025/26 Сандро Тонали отметился 3 голами и 7 ассистами в 53 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. Всего на счету 26-летнего итальянца 10 голов и 10 ассистов в 110 поединках в составе "сорок".