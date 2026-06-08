  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед опережает Арсенал и Манчестер Сити в борьбе за трансфер элитного хавбека
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед опережает Арсенал и Манчестер Сити в борьбе за трансфер элитного хавбека

Англия

Серьёзная конкуренция

Манчестер Юнайтед опережает Арсенал и Манчестер Сити в борьбе за трансфер элитного хавбека

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" опережает "Арсенал" и "Манчестер Сити" в борьбе за трансфер элитного хавбека.

Согласно информации из источников издания CaughtOffside, на данный момент "красные дьяволы" готовят первое предложение по приобретению Сандро Тонали из "Ньюкасла" за 80 миллионов фунтов стерлингов. Они опережают своих главных конкурентов, которые еще не контактировали напрямую с клубом и футболистом.

Однако отмечается, что "сороки" не хотят продавать своего ключевого игрока дешевле, чем за 100 миллионов фунтов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Сандро Тонали отметился 3 голами и 7 ассистами в 53 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. Всего на счету 26-летнего итальянца 10 голов и 10 ассистов в 110 поединках в составе "сорок".

Читайте такжеЗвездный вингер Милана получил неожиданное предложение от турецкого гранда
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Официально: Ньюкасл объявил о трансфере нового вратаря
yellow-arrow
Тухель выразил обеспокоенность проблемами со здоровьем у одного из ключевых игроков сборной Англии
yellow-arrow
Ювентус отклонил рекордное трансферное предложение от Арсенала за свою молодую звезду
Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости