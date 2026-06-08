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Челси нацелился на трансфер главной звезды Милана
Лондонцы хотят усилить свою атаку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" нацелился на трансфер главной звезды "Милана".
Согласно информации популярного итальянского издания Corriere dello Sport, лондонский клуб этим летом готов предложить около 60 миллионов евро за подписание Рафаэля Леау, который мечтает о переезде в Англию.
Отметим, что на популярном сайте Transfermarkt рыночная трансферная стоимость 26-летнего португальского вингера сейчас оценивается в 50 миллионов евро.
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В сезоне 2025/26 Рафаэль Леау забил 10 голов и отдал 3 ассиств в 31 матче за "Милан" во всех турнирах. Всего на его счету 80 голов и 65 голевых передач в 291 матче в составе "россонери".
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