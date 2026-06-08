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Челси нацелился на трансфер главной звезды Милана

Англия
Обновлено

Лондонцы хотят усилить свою атаку

Челси нацелился на трансфер главной звезды Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" нацелился на трансфер главной звезды "Милана".

Согласно информации популярного итальянского издания Corriere dello Sport, лондонский клуб этим летом готов предложить около 60 миллионов евро за подписание Рафаэля Леау, который мечтает о переезде в Англию.

Отметим, что на популярном сайте Transfermarkt рыночная трансферная стоимость 26-летнего португальского вингера сейчас оценивается в 50 миллионов евро.

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В сезоне 2025/26 Рафаэль Леау забил 10 голов и отдал 3 ассиств в 31 матче за "Милан" во всех турнирах. Всего на его счету 80 голов и 65 голевых передач в 291 матче в составе "россонери".

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Челси (Лондон) Милан Рафаэль Леау
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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