"Челси" нацелился на трансфер главной звезды "Милана".

Согласно информации популярного итальянского издания Corriere dello Sport, лондонский клуб этим летом готов предложить около 60 миллионов евро за подписание Рафаэля Леау, который мечтает о переезде в Англию.

Отметим, что на популярном сайте Transfermarkt рыночная трансферная стоимость 26-летнего португальского вингера сейчас оценивается в 50 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Рафаэль Леау забил 10 голов и отдал 3 ассиств в 31 матче за "Милан" во всех турнирах. Всего на его счету 80 голов и 65 голевых передач в 291 матче в составе "россонери".