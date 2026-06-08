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Манчестер Сити готовит официальное предложение по трансферу полузащитника сборной Англии

Англия

Эллиот Андерсон может покинуть Ноттингем Форест

Манчестер Сити готовит официальное предложение по трансферу полузащитника сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" завершает подготовку нового официального предложения для "Ноттингем Форест" по трансферу полузащитника Эллиота Андерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Руководство "горожан" планирует отправить запрос уже в ближайшее время.

"Сити" лидирует в гонке за 23-летнего футболиста еще с марта этого года, однако к игроку до сих пор проявляет серьезный интерес "Манчестер Юнайтед".

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Ноттингем Форест Манчестер Сити Эллиот Андерсон
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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