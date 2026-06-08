Манчестер Сити готовит официальное предложение по трансферу полузащитника сборной Англии

"Манчестер Сити" завершает подготовку нового официального предложения для "Ноттингем Форест" по трансферу полузащитника Эллиота Андерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Руководство "горожан" планирует отправить запрос уже в ближайшее время.

"Сити" лидирует в гонке за 23-летнего футболиста еще с марта этого года, однако к игроку до сих пор проявляет серьезный интерес "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеТренер Англии опасается влияния трансферов на выступление команды