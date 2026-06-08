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Манчестер Сити готовит официальное предложение по трансферу полузащитника сборной Англии
Эллиот Андерсон может покинуть Ноттингем Форест
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" завершает подготовку нового официального предложения для "Ноттингем Форест" по трансферу полузащитника Эллиота Андерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Руководство "горожан" планирует отправить запрос уже в ближайшее время.
"Сити" лидирует в гонке за 23-летнего футболиста еще с марта этого года, однако к игроку до сих пор проявляет серьезный интерес "Манчестер Юнайтед".
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