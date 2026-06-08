Звездный экс-футболист Ливерпуля объявил о завершении карьеры в 31 год

Звездный экс-футболист "Ливерпуля" Дивок Ориги объявил о завершении карьеры в 31 год. Об этом нападающий сообщил у себя в соцсетях, опубликовав соответствующий пост.

"Моя миссия в футболе выполнена. Я воплотил в жизнь мечты своего детства — играл на величайших стадионах и поднимал над головой самые престижные трофеи. Спасибо всем фанатам, клубам, одноклубникам и моей семье за поддержку. Этот триумф навсегда останется нашим общим. Спасибо вам за все. Теперь я иду навстречу своему следующему призванию".

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Напомним, что последним клубом в карьере Дивока Ориги был "Милан", хотя в течение двух последних сезонов он не сыграл ни одного матча за основную команду "россонери". До этого 31-летний бельгиец выступал за "Ливерпуль", "Вольфсбург" и "Лилль".