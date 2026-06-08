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Среди топ-клубов АПЛ появился неожиданный претендент на подписание Дарвина Нуньеса

Англия

Кроме того, им активно интересуется Барселона

Среди топ-клубов АПЛ появился неожиданный претендент на подписание Дарвина Нуньеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Среди топ-клубов АПЛ появился неожиданный претендент на подписание Дарвина Нуньеса.

Как сообщает популярное испанское издание Mundo Deportivo, лондонский "Челси" проявляет интерес к 26-летнему уругвайскому нападающему "Аль-Хиляля", который хотел бы вернуться в Англию.

Отмечается, что новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо мог бы способствовать подписанию Нуньеса, однако им сейчас активно интересуется "Барселона".

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В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 24 матчах за "Аль-Хиляль" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Дарвин Нуньес
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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