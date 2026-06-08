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Челси рассматривает вариант продажи перспективного нападающего

Англия

Лондонцы хотят получить за него 60 миллионов фунтов стерлингов

Челси рассматривает вариант продажи перспективного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" рассматривает вариант продажи перспективного нападающего.

Согласно информации авторитетного издания The Athletic, этим летом руководство "синих" готово рассмотреть предложения от других команд по поводу Николаса Джексона.

Отмечается, что "Челси" хочет получить не менее 60 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего сенегальского форварда. Требования лондонцев могут вырасти, если Джексон сможет проявить себя на ЧМ-2026.

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В сезоне 2025/26 Николас Джексон на правах аренды за "Баварию" забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Николас Джексон
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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