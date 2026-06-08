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Челси рассматривает вариант продажи перспективного нападающего
Лондонцы хотят получить за него 60 миллионов фунтов стерлингов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает вариант продажи перспективного нападающего.
Согласно информации авторитетного издания The Athletic, этим летом руководство "синих" готово рассмотреть предложения от других команд по поводу Николаса Джексона.
Отмечается, что "Челси" хочет получить не менее 60 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего сенегальского форварда. Требования лондонцев могут вырасти, если Джексон сможет проявить себя на ЧМ-2026.
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В сезоне 2025/26 Николас Джексон на правах аренды за "Баварию" забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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