Гвардиола раскроет все? Манчестер Сити анонсировал документальный сериал

"Манчестер Сити" анонсировал выход нового документального сериала, который появится на платформе Prime Video в Великобритании уже этим летом.

Четырехсерийная документальная лента охватит последние два сезона "горожан" и финальные годы Пепа Гвардиолы на посту главного тренера после десятилетия у руля команды.

Производством сериала занималась внутренняя креативная студия клуба City Studios в сотрудничестве с Plan B/KM Films. Режиссерами выступили лауреат премий "Оскар" и BAFTA Кевин Макдональд, а также Джон Де Ко из City Studios.