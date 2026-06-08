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Гвардиола раскроет все? Манчестер Сити анонсировал документальный сериал

Англия

Манчестер Сити выпустит эксклюзивный сериал о последних сезонах команды

Гвардиола раскроет все? Манчестер Сити анонсировал документальный сериал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" анонсировал выход нового документального сериала, который появится на платформе Prime Video в Великобритании уже этим летом.

Четырехсерийная документальная лента охватит последние два сезона "горожан" и финальные годы Пепа Гвардиолы на посту главного тренера после десятилетия у руля команды.

Производством сериала занималась внутренняя креативная студия клуба City Studios в сотрудничестве с Plan B/KM Films. Режиссерами выступили лауреат премий "Оскар" и BAFTA Кевин Макдональд, а также Джон Де Ко из City Studios.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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STORM_UA
08.06.2026 в 20:32
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Комментарии 1
avatar
STORM_UA
08.06.2026 в 20:32
никому не интересно
Ответить
0
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