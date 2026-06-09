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Экс-игрок Атлетико и Тоттенхэма перешел в Вулверхэмптон
Триппьер нашел новый клуб после ухода из "Ньюкасла"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" усилил состав опытным защитником Кираном Триппьером.
35-летний англичанин подписал двухлетний контракт и стал первым новичком команды в летнее трансферное окно.
Триппьер присоединился к "волкам" на правах свободного агента после завершения сотрудничества с "Ньюкаслом", за который выступал с начала 2022 года.
В разные годы Триппьер также защищал цвета "Бернли", "Тоттенхэма" и мадридского "Атлетико", с которым стал чемпионом Испании в сезоне-2020/21. В составе сборной Англии футболист провёл 54 матча, становился серебряным призёром чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов, а также участвовал в чемпионате мира 2018 года.
После вылета из АПЛ "Вулверхэмптон" рассчитывает быстро вернуться в элитный дивизион, а опыт Триппьера должен помочь команде в решении этой задачи.
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Welcome to the pack, Kieran ???? pic.twitter.com/llTgz5H0c9— Wolves (@Wolves) June 8, 2026
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