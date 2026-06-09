Экс-игрок Атлетико и Тоттенхэма перешел в Вулверхэмптон

"Вулверхэмптон" усилил состав опытным защитником Кираном Триппьером.

35-летний англичанин подписал двухлетний контракт и стал первым новичком команды в летнее трансферное окно.

Триппьер присоединился к "волкам" на правах свободного агента после завершения сотрудничества с "Ньюкаслом", за который выступал с начала 2022 года.

В разные годы Триппьер также защищал цвета "Бернли", "Тоттенхэма" и мадридского "Атлетико", с которым стал чемпионом Испании в сезоне-2020/21. В составе сборной Англии футболист провёл 54 матча, становился серебряным призёром чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов, а также участвовал в чемпионате мира 2018 года.

После вылета из АПЛ "Вулверхэмптон" рассчитывает быстро вернуться в элитный дивизион, а опыт Триппьера должен помочь команде в решении этой задачи.