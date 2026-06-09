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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к трансферу лидера Тоттенхэма

Англия

Кристиан Ромеро может сменить клуб уже в ближайшее время

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к трансферу лидера Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к трансферу капитана "Тоттенхэма".

Как сообщает журналист Гастон Эдул, манкунианцы намерены приобрести Кристиана Ромеро и уже готовят официальное предложение по игроку.

Аргентинский защитник выступает за "шпор" с сезона-2021/2022. В минувшем чемпионате он принял участие в 23 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Кристиан Ромеро
Источник:
Gastón Edul
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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