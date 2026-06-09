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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к трансферу лидера Тоттенхэма
Кристиан Ромеро может сменить клуб уже в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к трансферу капитана "Тоттенхэма".
Как сообщает журналист Гастон Эдул, манкунианцы намерены приобрести Кристиана Ромеро и уже готовят официальное предложение по игроку.
Аргентинский защитник выступает за "шпор" с сезона-2021/2022. В минувшем чемпионате он принял участие в 23 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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