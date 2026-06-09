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Тоттенхэм готовит трансфер на 60 млн: переговоры относительно вингера Ман Сити продолжаются

Англия

Савиньо может сменить клуб уже в ближайшее время, поскольку переговоры между сторонами продвигаются

Тоттенхэм готовит трансфер на 60 млн: переговоры относительно вингера Ман Сити продолжаются

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" ведет работу над возможным трансфером Савиньо. Как сообщает ESPN, лондонский клуб продвигается в переговорах с "Манчестер Сити" по переходу вингера.

Стороны обсуждают сделку, сумма которой может составить около 60 млн фунтов.

В "Тоттенхэме" уверены, что смогут добиться соглашения по игроку, которого клуб уже пытался подписать прошлым летом. В сезоне-2025/26 Савиньо провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Савиньо
Источник:
espn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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