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Тоттенхэм готовит трансфер на 60 млн: переговоры относительно вингера Ман Сити продолжаются
Савиньо может сменить клуб уже в ближайшее время, поскольку переговоры между сторонами продвигаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" ведет работу над возможным трансфером Савиньо. Как сообщает ESPN, лондонский клуб продвигается в переговорах с "Манчестер Сити" по переходу вингера.
Стороны обсуждают сделку, сумма которой может составить около 60 млн фунтов.
В "Тоттенхэме" уверены, что смогут добиться соглашения по игроку, которого клуб уже пытался подписать прошлым летом. В сезоне-2025/26 Савиньо провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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