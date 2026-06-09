Тоттенхэм готовит трансфер на 60 млн: переговоры относительно вингера Ман Сити продолжаются

"Тоттенхэм" ведет работу над возможным трансфером Савиньо. Как сообщает ESPN, лондонский клуб продвигается в переговорах с "Манчестер Сити" по переходу вингера.

Стороны обсуждают сделку, сумма которой может составить около 60 млн фунтов.

В "Тоттенхэме" уверены, что смогут добиться соглашения по игроку, которого клуб уже пытался подписать прошлым летом. В сезоне-2025/26 Савиньо провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.