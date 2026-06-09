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Арсенал стремится подписать одного из лучших игроков Серии А
Однако его трансфер — задача с звездочкой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал» стремится подписать одного из лучших игроков Серии А.
Согласно информации из источников авторитетного издания The Athletic, руководство лондонского клуба проявляет серьезный интерес к Кенану Йылдызу из туринского "Ювентуса".
Однако отмечается, что трансфер 21-летнего вингера сборной Турции является сложной задачей для "канониров", поскольку итальянский гранд этим летом не намерен отпускать своего лучшего игрока.
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В сезоне 2025/26 Кенан Йылдыз забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 47 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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