"Арсенал» стремится подписать одного из лучших игроков Серии А.

Согласно информации из источников авторитетного издания The Athletic, руководство лондонского клуба проявляет серьезный интерес к Кенану Йылдызу из туринского "Ювентуса".

Однако отмечается, что трансфер 21-летнего вингера сборной Турции является сложной задачей для "канониров", поскольку итальянский гранд этим летом не намерен отпускать своего лучшего игрока.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Кенан Йылдыз забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 47 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.