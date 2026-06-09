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Реал сделал важный шаг к подписанию ключевого игрока Челси
Этим летом Энцо Фернандес может покинуть Стэмфорд Бридж
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" сделал важный шаг к подписанию ключевого игрока "Челси".
Как сообщил журналист Киран Хилл из издания Daily Mail, представители мадридского клуба проявляют серьезный интерес к Энцо Фернандесу, который этим летом может покинуть "Стэмфорд Бридж". После того, как Флорентино Перес был переизбран президентом "сливочных", он может направить "синим" выгодное предложение за их звезду
Отмечается, что английский гранд оценивает 25-летнего аргентинского полузащитника в 120 миллионов фунтов стерлингов.
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В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 54 матчах за "Челси" во всех турнирах.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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