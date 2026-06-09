Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал начал переговоры с Арсеналом о трансфере ключевого игрока их команды
Испанский гранд нацелился на подписание Риккардо Калафиори
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" начал переговоры с "Арсеналом" о трансфере ключевого игрока их команды.
Как сообщил популярный журналист Джанлука Ди Марцио, представители "сливочных" уже связались со спортивным руководством "канониров", чтобы обсудить возможность подписания 24-летнего Риккардо Калафиори этим летом.
Действующий контракт левого защитника сборной Италии с "Арсеналом" рассчитан до конца июня 2029 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2025/26 Риккардо Калафиори провел 36 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Беседин покинул очередной клуб. Статистика — потрясает
- Фабрицио Романо подтвердил: Реал оформил первый трансфер лета
- Позорное поражение молодежной сборной, Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Главные новости за 8 июня
- Новый вызов для Трубина. Голкипер заинтересован в переходе в клуб АПЛ
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха
Комментарии 2