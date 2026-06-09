Реал начал переговоры с Арсеналом о трансфере ключевого игрока их команды

Не можу сказати, що цей Калафьорі... симпатичний хлопець, але, звичайно ж, він привабливіший, ніж, наприклад, Вінісіус чи Рудігер. Хтось запитає мене, до чого це я про привабливість чоловіків заговорив? Тут відповідь проста і, щоб пояснити це, потрібно пірнути у літо 2003 року. Влітку 2003 року тоді ще не з деменцією і не старий Фло Перес мріяв зібрати мега зіркову команду. Журналісти запитали його - "Чому ви не підпишите Роналдіньо?" І відповідь була така - "Роналдіньо не має привабливу зовнішність. Я краще підпишу Бекхема. Бекхем - вродливий, я зможу продати багато футболок Бекхема"... Влітку 2003 року Реал підписав Бекхема, а Барселона – Роналдіньо. Наступного сезону Барселона стала чемпіоном Іспанії. До цього Барса 6 років не була чемпіоном. А наступного сезону Барса знову взяла чемпіонський титул і виграла Лігу Чемпіонів. Ось так Фло Перес, за такими критеріями, купує гравців у команду... Тому що, справді, а хто такий Калафьорі, якщо він навіть не є основним гравцем Арсеналу?