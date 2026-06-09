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Реал начал переговоры с Арсеналом о трансфере ключевого игрока их команды

Англия

Испанский гранд нацелился на подписание Риккардо Калафиори

Реал начал переговоры с Арсеналом о трансфере ключевого игрока их команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" начал переговоры с "Арсеналом" о трансфере ключевого игрока их команды.

Как сообщил популярный журналист Джанлука Ди Марцио, представители "сливочных" уже связались со спортивным руководством "канониров", чтобы обсудить возможность подписания 24-летнего Риккардо Калафиори этим летом.

Действующий контракт левого защитника сборной Италии с "Арсеналом" рассчитан до конца июня 2029 года.

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В сезоне 2025/26 Риккардо Калафиори провел 36 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Риккардо Калафиори
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Darian
09.06.2026 в 15:40
Не можу сказати, що цей Калафьорі... симпатичний хлопець, але, звичайно ж, він привабливіший, ніж, наприклад, Вінісіус чи Рудігер. Хтось запитає мене, до чого це я про привабливість чоловіків заговорив? Тут відповідь проста і, щоб пояснити це, потрібно пірнути у літо 2003 року. Влітку 2003 року тоді ще не з деменцією і не старий Фло Перес мріяв зібрати мега зіркову команду. Журналісти запитали його - "Чому ви не підпишите Роналдіньо?" І відповідь була така - "Роналдіньо не має привабливу зовнішність. Я краще підпишу Бекхема. Бекхем - вродливий, я зможу продати багато футболок Бекхема"... Влітку 2003 року Реал підписав Бекхема, а Барселона – Роналдіньо. Наступного сезону Барселона стала чемпіоном Іспанії. До цього Барса 6 років не була чемпіоном. А наступного сезону Барса знову взяла чемпіонський титул і виграла Лігу Чемпіонів. Ось так Фло Перес, за такими критеріями, купує гравців у команду... Тому що, справді, а хто такий Калафьорі, якщо він навіть не є основним гравцем Арсеналу?
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Комментарии 2
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Darian
09.06.2026 в 15:40
Не можу сказати, що цей Калафьорі... симпатичний хлопець, але, звичайно ж, він привабливіший, ніж, наприклад, Вінісіус чи Рудігер. Хтось запитає мене, до чого це я про привабливість чоловіків заговорив? Тут відповідь проста і, щоб пояснити це, потрібно пірнути у літо 2003 року. Влітку 2003 року тоді ще не з деменцією і не старий Фло Перес мріяв зібрати мега зіркову команду. Журналісти запитали його - "Чому ви не підпишите Роналдіньо?" І відповідь була така - "Роналдіньо не має привабливу зовнішність. Я краще підпишу Бекхема. Бекхем - вродливий, я зможу продати багато футболок Бекхема"... Влітку 2003 року Реал підписав Бекхема, а Барселона – Роналдіньо. Наступного сезону Барселона стала чемпіоном Іспанії. До цього Барса 6 років не була чемпіоном. А наступного сезону Барса знову взяла чемпіонський титул і виграла Лігу Чемпіонів. Ось так Фло Перес, за такими критеріями, купує гравців у команду... Тому що, справді, а хто такий Калафьорі, якщо він навіть не є основним гравцем Арсеналу?
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Viper
09.06.2026 в 15:16
а коли це він став ключовим гравцем Арсенала? У фіналі з ПСЖ сидів на лавці будучи здоровим, і гравець в англійській команді не може бути ключовим зігравши за сезон в усіх турнірах 35 матчів, ключові там грають 60+
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