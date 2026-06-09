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Челси стремится подписать молодую звезду Реала по просьбе Хаби Алонсо
Английский клуб готов предложить за футболиста 100 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" стремится подписать молодую звезду мадридского "Реала" по просьбе Хаби Алонсо.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура для издания SportsBoom, новый главный тренер лондонского клуба определил Арда Гюлера в качестве главной цели на летнее трансферное окно.
Однако отмечается, что "сливочные" не собираются продавать 21-летнего турецкого вингера в ближайшее время, тогда как "синие" готовы предложить 100 миллионов фунтов стерлингов за их игрока.
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В сезоне 2025/26 Арда Гюлер отличился 6 голами и 14 ассистами в 51 матче за "Реал" во всех турнирах.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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