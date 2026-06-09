  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм требует 85 миллионов фунтов стерлингов за своего главного игрока на фоне интереса со стороны Арсенала и ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм требует 85 миллионов фунтов стерлингов за своего главного игрока на фоне интереса со стороны Арсенала и ПСЖ

Англия

Заоблачная цена

Вест Хэм требует 85 миллионов фунтов стерлингов за своего главного игрока на фоне интереса со стороны Арсенала и ПСЖ

Фото з сайту West Ham United FC

Новина українською

"Вест Хэм" требует 85 миллионов фунтов стерлингов за своего главного игрока на фоне интереса со стороны "Арсенала" и "ПСЖ".

Поинформации от популярного инсайдера Фабрицио Романо, спортивное руководство "молотобойцев" не хочет продавать Матеуша Фернандеша летом, несмотря на вылет из АПЛ, поэтому они установили заоблачную цену на одного из ключевых игроков команды.

Отметим, что за 21-летним португальским полузащитником также внимательно следит "Челси" и мадридский "Реал".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Матуэш Фернандеш забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Читайте такжеРеал начал переговоры с Арсеналом о трансфере ключевого игрока их команды
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Борнмут хочет подписать одного из самых перспективных защитников Серии А, которым интересовался Интер
yellow-arrow
Популярный инсайдер назвал имя нового тренера Кристал Пэлас, который сменит на этом посту Оливера Гласнера
yellow-arrow
Звездный защитник Челси готов покинуть клуб: на игрока претендуют два испанских топ-клуба
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Матеус Фернандес
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости