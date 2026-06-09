"Вест Хэм" требует 85 миллионов фунтов стерлингов за своего главного игрока на фоне интереса со стороны "Арсенала" и "ПСЖ".

Поинформации от популярного инсайдера Фабрицио Романо, спортивное руководство "молотобойцев" не хочет продавать Матеуша Фернандеша летом, несмотря на вылет из АПЛ, поэтому они установили заоблачную цену на одного из ключевых игроков команды.

Отметим, что за 21-летним португальским полузащитником также внимательно следит "Челси" и мадридский "Реал".

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В сезоне 2025/26 Матуэш Фернандеш забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.