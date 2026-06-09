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Звездный защитник Челси готов покинуть клуб: на игрока претендуют два испанских топ-клуба

Англия

Кукурелья может покинуть Челси

Звездный защитник Челси готов покинуть клуб: на игрока претендуют два испанских топ-клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" Марк Кукурелья может сменить клуб уже этим летом.

Как сообщает издание Marca, 27-летний футболист серьезно настроен покинуть клуб после четырех лет, проведенных на "Стэмфорд Бридж".

Лучшие позиции в борьбе за левого защитника на данный момент занимают два топ-клуба Ла Лиги: "Атлетико Мадрид" и "Барселона".

Кукурелья в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Челси (Лондон) Марк Кукурелья
Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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