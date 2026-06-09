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Звездный защитник Челси готов покинуть клуб: на игрока претендуют два испанских топ-клуба
Кукурелья может покинуть Челси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Марк Кукурелья может сменить клуб уже этим летом.
Как сообщает издание Marca, 27-летний футболист серьезно настроен покинуть клуб после четырех лет, проведенных на "Стэмфорд Бридж".
Лучшие позиции в борьбе за левого защитника на данный момент занимают два топ-клуба Ла Лиги: "Атлетико Мадрид" и "Барселона".
Кукурелья в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
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