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Популярный инсайдер назвал имя нового тренера Кристал Пэлас, который сменит на этом посту Оливера Гласнера
Один из ведущих клубов Англии возглавит Пьер Саж
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярный инсайдер назвал имя нового тренера "Кристал Пэлас", который заменит на этом посту Оливера Гласнера.
Согласно информации от Фабрицио Романо, руководство "орлов" договорилось о назначении Пьера Сажа, который этим летом выразил желание покинуть "Ланс" и начать новый этап в своей карьере.
Отмечается, что 47-летний французский специалист подпишет контракт до конца июня 2029 года с опцией продления соглашения еще на один сезон, то есть до конца июня 2030 года.
???? Crystal Palace agree deal in principle to appoint Pierre Sage as new head coach, here we go! ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026
Deal valid until June 2029 plus extra season as option.
After excellent work at RC Lens, Sage arrives in Premier League and ready for new chapter at #CPFC. pic.twitter.com/W7MxGMNZEk
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В сезоне 2025/26 "Ланс" под руководством Пьера Сажа занял второе место в Лиге 1 и выиграл Кубок Франции.
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