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Популярный инсайдер назвал имя нового тренера Кристал Пэлас, который сменит на этом посту Оливера Гласнера

Англия

Один из ведущих клубов Англии возглавит Пьер Саж

Популярный инсайдер назвал имя нового тренера Кристал Пэлас, который сменит на этом посту Оливера Гласнера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Популярный инсайдер назвал имя нового тренера "Кристал Пэлас", который заменит на этом посту Оливера Гласнера.

Согласно информации от Фабрицио Романо, руководство "орлов" договорилось о назначении Пьера Сажа, который этим летом выразил желание покинуть "Ланс" и начать новый этап в своей карьере.

Отмечается, что 47-летний французский специалист подпишет контракт до конца июня 2029 года с опцией продления соглашения еще на один сезон, то есть до конца июня 2030 года.

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В сезоне 2025/26 "Ланс" под руководством Пьера Сажа занял второе место в Лиге 1 и выиграл Кубок Франции.

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Кристал Пэлас (Лондон) Ланс Пьер Саж
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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