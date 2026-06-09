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Борнмут хочет подписать одного из самых перспективных защитников Серии А, которым интересовался Интер

Англия

Английский клуб готов отправить первое трансферное предложение

Борнмут хочет подписать одного из самых перспективных защитников Серии А, которым интересовался Интер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Борнмут" хочет подписать одного из самых перспективных защитников Серии А, которым интересовался "Интер".

Как сообщил популярный итальянский журналист Николо Скира, спортивное руководство английского клуба в ближайшее время готово отправить первое предложение "Сассуоло" по трансферу Тарика Мухаремовича.

Отмечается, что "Ювентус" получит 50% от суммы продажи своего воспитанника.

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В сезоне 2025/26 Тарик Мухаремович провел 32 матча за "Сассуоло" в Серии А, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

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Сассуоло Борнмут
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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