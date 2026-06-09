"Борнмут" хочет подписать одного из самых перспективных защитников Серии А, которым интересовался "Интер".

Как сообщил популярный итальянский журналист Николо Скира, спортивное руководство английского клуба в ближайшее время готово отправить первое предложение "Сассуоло" по трансферу Тарика Мухаремовича.

Отмечается, что "Ювентус" получит 50% от суммы продажи своего воспитанника.

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В сезоне 2025/26 Тарик Мухаремович провел 32 матча за "Сассуоло" в Серии А, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.