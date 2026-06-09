"Арсенал" отказался от идеи трансфера талантливого защитника "Ньюкасла".

Согласно информации авторитетного издания The Athletic, спортивное руководство "канониров", которое очень внимательно следило за прогрессом Тино Ливраменто, начало сомневаться в целесообразности его подписания в межсезонье из-за травматичности 23-летнего футболиста.

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В сезоне 2025/26 Тино Ливраменто провел всего 26 матчей за "Ньюкасл", отметившись одним ассистом. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.