Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед следит за талантливым нападающим итальянского гранда
Английский клуб готов рассмотреть вариант обмена игроками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" следит за талантливым нападающим итальянского гранда.
Согласно информации из источников издания TEAMtalk, представители английского клуба пристально наблюдают за стремительным прогрессом 20-летнего Франческо Пио Эспозито из миланского "Интера". Однако за ним также следят другие команды из АПЛ: "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".
Отмечается, что "красные дьяволы" готовы рассмотреть вариант с обменом Пио Эспозито на 25-летнего Джошуа Зиркзе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2025/26 Франческо Пио Эспозито забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- В Олимпиакосе определились с будущим Яремчука
- Появилась неожиданная информация о будущем Реброва
- Динамо определилось, как планирует заменить Караваева
- Чистка Де Дзерби в Тоттенхэме: тренер избавится от хорватского таланта ради двух защитников АПЛ
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха