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Манчестер Юнайтед следит за талантливым нападающим итальянского гранда

Англия

Английский клуб готов рассмотреть вариант обмена игроками

Манчестер Юнайтед следит за талантливым нападающим итальянского гранда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" следит за талантливым нападающим итальянского гранда.

Согласно информации из источников издания TEAMtalk, представители английского клуба пристально наблюдают за стремительным прогрессом 20-летнего Франческо Пио Эспозито из миланского "Интера". Однако за ним также следят другие команды из АПЛ: "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы рассмотреть вариант с обменом Пио Эспозито на 25-летнего Джошуа Зиркзе.

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В сезоне 2025/26 Франческо Пио Эспозито забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Франческо Пио Эспозито
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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