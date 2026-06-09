"Венгер просил подписать меня в первую команду". Зинченко рассказал, как в 16 лет мог оказаться в Арсенале

Бывший защитник "Арсенала" Александр Зинченко в интервью Роману Бебеху рассказал, как Арсен Венгер хотел подписать его в 16-летнем возрасте.

"После одного из матчей за "Арсенал" на "Эмирейтс" я подошел к Арсену Венгеру, который присутствовал на игре, и спросил, правда ли, что он хотел подписать меня из "Шахтера", когда мне было 16 лет. Я тогда играл против "Арсенала" в юношеской Лиге чемпионов. Он перебил меня и назвал стадион, на котором мы играли. Он сказал, что после 10-й минуты матча позвонил своему знакомому агенту Шандору Варге и попросил подписать меня в первую команду. Но я не помню, чем тогда закончилась эта история. Я не помню точно, почему переход не состоялся".