Астон Вилла готова отпустить чемпиона мира, которым интересуется Ювентус

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес близок к смене клуба. Несмотря на статус одного из лидеров команды, "Астон Вилла" готова продать своего звездного голкипера.

Сам Мартинес также настроен покинуть английский клуб и уже ведет активные переговоры с "Ювентусом". Как сообщает Николо Скира, "бьянконери" рассматривают чемпиона мира как свою главную трансферную цель.

Мартинес в сезоне 2025/26 провел 44 матча, из которых 14 встреч отыграл на ноль.