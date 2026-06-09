Англия
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Астон Вилла готова отпустить чемпиона мира, которым интересуется Ювентус
Эмилиано Мартинес может покинуть АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес близок к смене клуба. Несмотря на статус одного из лидеров команды, "Астон Вилла" готова продать своего звездного голкипера.
Сам Мартинес также настроен покинуть английский клуб и уже ведет активные переговоры с "Ювентусом". Как сообщает Николо Скира, "бьянконери" рассматривают чемпиона мира как свою главную трансферную цель.
Мартинес в сезоне 2025/26 провел 44 матча, из которых 14 встреч отыграл на ноль.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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