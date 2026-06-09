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Астон Вилла готова отпустить чемпиона мира, которым интересуется Ювентус

Англия

Эмилиано Мартинес может покинуть АПЛ

Астон Вилла готова отпустить чемпиона мира, которым интересуется Ювентус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес близок к смене клуба. Несмотря на статус одного из лидеров команды, "Астон Вилла" готова продать своего звездного голкипера.

Сам Мартинес также настроен покинуть английский клуб и уже ведет активные переговоры с "Ювентусом". Как сообщает Николо Скира, "бьянконери" рассматривают чемпиона мира как свою главную трансферную цель.

Мартинес в сезоне 2025/26 провел 44 матча, из которых 14 встреч отыграл на ноль.

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Ювентус (Турин) Эмилиано Мартинес Астон Вилла
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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