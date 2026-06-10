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363 матча за клуб: Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником

Англия

Бен Дэвис остается в стане "шпор"

363 матча за клуб: Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником

Tottenham Hotspur

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"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с опытным защитником Беном Дэвисом. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

33-летний футболист сборной Уэльса продолжит выступать за "шпор", где он проведёт уже 13-й сезон подряд. Дэвис присоединился к "Тоттенхэму" в июле 2014 года, перейдя из "Суонси Сити".

За время в клубе защитник провёл 363 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

В составе "Тоттенхэма" Дэвис выходил в финал Кубка лиги, был участником исторического выхода лондонцев в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, а также стал победителем Лиги Европы в 2025 году.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Александр Бураков
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