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363 матча за клуб: Тоттенхэм продлил контракт с опытным защитником
Бен Дэвис остается в стане "шпор"
Tottenham Hotspur
"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с опытным защитником Беном Дэвисом. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
33-летний футболист сборной Уэльса продолжит выступать за "шпор", где он проведёт уже 13-й сезон подряд. Дэвис присоединился к "Тоттенхэму" в июле 2014 года, перейдя из "Суонси Сити".
За время в клубе защитник провёл 363 матча во всех турнирах и забил 10 голов.
В составе "Тоттенхэма" Дэвис выходил в финал Кубка лиги, был участником исторического выхода лондонцев в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, а также стал победителем Лиги Европы в 2025 году.
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